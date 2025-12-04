Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море

04 декабря 2025, 16:33

Захарова: 1 декабря Украина совершила теракт против коммерческого судна

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Украина не приняла во внимание предупреждения Турции и совершила еще одну террористическую атаку на коммерческое судно, принадлежащее России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.