Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
Украина не приняла во внимание предупреждения Турции и совершила еще одну террористическую атаку на коммерческое судно, принадлежащее России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что Анкара и Астана явно выразили свою реакцию на нападение Киева на танкеры в Черном море в конце ноября.
Захарова подчеркнула, что министерство рассматривает эти атаки как попытку саботировать мирные переговоры по разрешению украинского конфликта. Дипломат заверила, что Россия будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для защиты судоходства и обеспечения безопасности в регионе.
В конце ноября у черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. По словам капитана судна Virat, причиной возгорания стало «внешнее воздействие», по его мнению, танкер подвергся атаке дронов.
Читайте также: