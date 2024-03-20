ВС РФ уничтожили в Харькове военных ГУР Украины, атаковавших Белгород

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Российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно», — цитирует РИА Новости Лебедева.
По его словам, в результате удара ликвидировано большое число военных от ГУР Украины, которые осуществляют попытки штурмовать Белгородскую область.
Агентство уточняет, что в уничтоженном цеху производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и боеприпасы к ним.
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