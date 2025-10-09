БПЛА ВСУ ночью атаковали Ростовскую область

09 октября 2025, 07:09

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны в ночь с 8 на 9 октября уничтожили БПЛА в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Падение дрона ВСУ повредило фасад, остекление и входную дверь одного частного дома. Во дворе началось возгорание, однако его оперативно потушили. В другом доме ударной волной выбило оконные стекла.



В поле за населенным пунктом возникли возгорания сухой травы, их также быстро ликвидировали.



