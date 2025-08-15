ВС РФ уничтожили взвод «Азова»* и пункт управления БПЛА в Клебан-Быке
ВС России уничтожили взвод «Азова»* под Константиновкой в районе поселка Клебан-Бык. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска также ликвидировали пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника.
Согласно информации оборонного ведомства, в ходе воздушной разведки были обнаружены два блиндажа с личным составом врага. Отмечается, что по позициям ВСУ нанесли комбинированный удар.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
Читайте также: