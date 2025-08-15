Достижения.рф

ВС РФ уничтожили взвод «Азова»* и пункт управления БПЛА в Клебан-Быке

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России уничтожили взвод «Азова»* под Константиновкой в районе поселка Клебан-Бык. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Российские войска также ликвидировали пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника.

Согласно информации оборонного ведомства, в ходе воздушной разведки были обнаружены два блиндажа с личным составом врага. Отмечается, что по позициям ВСУ нанесли комбинированный удар.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0