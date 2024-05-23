ВСУ минировали тела погибших мирных граждан при отступлении из Авдеевки

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Украинские войска во время отступления из Авдеевки минировали тела убитых ими и погибших в ходе боевых действий мирных жителей. Об этом силовые структуры ДНР рассказали в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в ряде случаев родственники погибших были свидетелями минирования.
Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали насильно мобилизовать граждан без определённого места жительства. Первые случаи уже зафиксировали в Киеве. Также под мобилизацию попадают люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Сотрудники ТЦК забирают их прямо с улиц столицы.
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Анастасия Чинкова