Женщина пострадала в Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
В результате атаки вражеского дрона в Заводском районе Саратова выбило окна в нескольких домах. Пострадавшая получила медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил Бурсагин.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотников над Саратовской областью.
