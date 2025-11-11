ВКС нанесли удар возмездия в ответ на попытку Киева угнать МиГ-31 с «Кинжалом»
Российские Воздушно-космические силы в ответ на провокацию Киева, спецслужбы которого планировали устроить угон истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», нанесли этим средством поражения удар по главному центру радиоэлектронной разведки Украины и аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.
На аэродроме, который подвергся атаке Воздушно-космических сил России, базировались истребители F-16. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом», который планировалось угнать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
