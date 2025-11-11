ВКС нанесли удар возмездия в ответ на попытку Киева угнать МиГ-31 с «Кинжалом»

11 ноября 2025, 10:25

Фото: iStock/TebNad

Российские Воздушно-космические силы в ответ на провокацию Киева, спецслужбы которого планировали устроить угон истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», нанесли этим средством поражения удар по главному центру радиоэлектронной разведки Украины и аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили в ФСБ России.