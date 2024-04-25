Российский флаг подняли над Соловьёво в ДНР

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Российский триколор подняли над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВС РФ активно штурмуют село. ВСУ захватили часть населённого пункта Соловьёво и продвинулись к западной части Бердычей. Чтобы максимально расширить прорыв и избежать перерезки российские войска совершают атаки в направлении Архангельского, Новоалександровки и Прогресса.
В настоящее время ВС РФ смогли выбить противника с большей части села.
Данная информация, по сообщениям канала, подтверждена российскими бойцами, находящимися на фронте, а также украинскими военными аналитиками, в доступе которых есть кадры с места событий.
Уточним, что в российском министерстве обороны эту информацию не подтверждали и не комментировали.
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В настоящее время ВС РФ смогли выбить противника с большей части села.
Данная информация, по сообщениям канала, подтверждена российскими бойцами, находящимися на фронте, а также украинскими военными аналитиками, в доступе которых есть кадры с места событий.
Уточним, что в российском министерстве обороны эту информацию не подтверждали и не комментировали.
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Анастасия Чинкова