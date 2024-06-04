ВС РФ установили российский флаг в центре Парасковиевки в ДНР

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Российские бойцы установили флаг России в центре Парасковиевки в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Большая часть села уже под контролем штурмовиков, продолжается зачистка западных окраин. Сегодня утром вражеские аналитические ресурсы подтвердили продвижение ВС РФ на этом направлении», — говорится в сообщении военкоров.
Утром 4 июня украинские аналитические ресурсы сообщали, что российские подразделения имеют успехи в продвижении на Кураховском и Покровском направлениях.
Согласно их данным, ВС РФ восточнее Карловки уже взяли под контроль часть садового товарищества Волна-1 и продвинулись южнее к каскаду ставков.
При этом в Парасковиевке мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке танков и бронемашин штурмом взяли позиции в западной части села. Продвижение составило до 480 в глубину и порядка 400 метров в ширину.
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Элина Позднякова