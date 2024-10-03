Заммэра Днепропетровска обвинили в краже 20 миллионов гривен у ВСУ и шантаже военных

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В Днепропетровске разгорелся новый коррупционный скандал, связанный с заместителем мэра Игорем Маковцевым, которого обвиняют в хищении 20 миллионов гривен, выделенных на поставку техники для Вооружённых сил Украины.
Маковцев отвечал за контракт стоимостью 324 миллиона гривен на транспортировку военной техники и грузов для армии. По данным расследования, он присвоил 20 миллионов гривен, не выполнив услуги в полном объёме. Об этом сообщают киевские СМИ.
Скандал перешел в более острую фазу после того, как стало известно, что военных заставляют записывать видеоролики в поддержку Маковцева. Волонтёр Илья Луценко сообщил, что солдатам угрожают прекращением помощи от города, если они не выполнят это требование.
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Скандал перешел в более острую фазу после того, как стало известно, что военных заставляют записывать видеоролики в поддержку Маковцева. Волонтёр Илья Луценко сообщил, что солдатам угрожают прекращением помощи от города, если они не выполнят это требование.
«Использовать военных для пиара — это ужасно, а прикрывать ими свою коррупцию — это полный абсурд», — прокомментировал Луценко.Мэр города Борис Филатов отказался комментировать действия своего заместителя.
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Елена Перлова