18 августа 2026, 21:32

Фото: iStock/dzika_mrowka

С начала августа ВС РФ уничтожили на Украине не менее 18 логистических объектов, которые использовались для нужд ВСУ. Их общая площадь оказалась более 500 тысяч квадратных метров. Информацию приводит ТАСС на основании данных украинских источников.





Так, за 18 дней последнего летнего месяца армия России поразила распределительные центры и складские комплексы, которые снабжали ВСУ. Среди них оказались объекты «Новой почты», «Эпицентра» и «Рабен Украины».





«Также удары пришлись по портовой инфраструктуре Большой Одессы, где размещались запасы западного вооружения. Полному разрушению подверглись складские комплексы в Броварах под Киевом, использовавшиеся для обеспечения нужд ВСУ», — сообщает Общественная Служба Новостей.