ВС РФ нанесли массированный удар по логистическим центрам ВСУ
В ночь на 30 июля ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
Для выполнения боевых задач применялись высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Российские военные поразили военные аэродромы, телекоммуникационные и логистические центры, предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Эти объекты использовались в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения и беспилотников, а также обеспечивали работу системы контроля воздушной обстановки. Кроме того, под удар попал сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 258 вражеских БПЛА. Атака отражалась в десяти регионах страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
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