ВС РФ во время боев в Угледаре «похоронили» боевиков ВСУ в тоннелях под городом

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ВСУ во время боев в Угледаре «похоронили» значительную часть своей группировки в тоннелях под городом. Об этом рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять», его слова приводит ТАСС.
«Мы нашли эти тоннели при обследовании территории на взрывоопасные предметы. Они находились на территории бывших ферм, вырыты прямо под зданиями. Эти тоннели, по сути, стали для них (ВСУ) могилой, там оказалось похоронено довольно большое количество украинских военнослужащих, которые должны были защищать Угледар», — рассказал «Зять».
Он пояснил, что тоннели были вырыты вручную и представляли собой единую сеть и были вырыты на глубине нескольких метров, некоторые из них были диной порядка одного километра. Местами они были очень узкие, а местами – очень высокие.
«Зять» указал на ошибку противника, который заминировал подходы к тоннелю. ВС РФ при заходе в Угледар первым делом подорвали эти подходы, а все украинцы, находящиеся внутри оказались заблокированы. После этого также произошло обрушение некоторых тоннелей.
Так, по его словам, сегодня там остается большое число останков украинских боевиков, пока удалось эксгумировать лишь некоторых из них.
Напомним, об освобождении Угледара Минобороны РФ официально объявило 3 октября 2024 года.
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Элина Позднякова