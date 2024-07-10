ВСУ регулярно применяют отравляющие вещества в зоне СВО, заявил Гагин

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Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, применение отравляющих веществ по всей линии боевого соприкосновения фиксируется с самого начала конфликта.
Гагин добавил, что неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель. Гагин тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода.
Затем с отравляющими веществами советник Пушилина сталкивался в Артёмовске и около Горловки. Там ВСУ применяли штатные химические боеприпасы.
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Гагин добавил, что неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель. Гагин тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода.
Затем с отравляющими веществами советник Пушилина сталкивался в Артёмовске и около Горловки. Там ВСУ применяли штатные химические боеприпасы.
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Анастасия Чинкова