ВС РФ впервые использовали ФАБ-3000 под Красным Лиманом

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От прилета ФАБ-3000 в склады ВСУ в Лимане у домов треснули фундаменты, сообщили в СМИ.
На территории, временно контролируемой ВСУ в районе Красного Лимана, произошёл мощный взрыв. Это мог быть первый случай применения боеприпаса ФАБ-3000.
Красный Лиман служит базой для нескольких украинских подразделений, которые защищают Часов Яр и Терны. В частности, в этом районе находятся штабы и склады с ракетными и артиллерийскими вооружениями 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины и 18-й бригады Национальной гвардии.
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«Только что в базу ВСУ у железнодорожной станции прилетело что-то очень мощное. По предварительным данным, в расположенные в этом районе склады могла впервые попасть авиабомба ФАБ-3000. От ударной волны у домов по соседству треснули фундаменты», — говорится в сообщении «Военной хроники».
Красный Лиман служит базой для нескольких украинских подразделений, которые защищают Часов Яр и Терны. В частности, в этом районе находятся штабы и склады с ракетными и артиллерийскими вооружениями 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины и 18-й бригады Национальной гвардии.
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Мира Полтева