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ВС РФ впервые использовали ФАБ-3000 под Красным Лиманом

04 июля 2024, 17:43
Фото: istockphoto / allanswart

Фото: istockphoto / allanswart

От прилета ФАБ-3000 в склады ВСУ в Лимане у домов треснули фундаменты, сообщили в СМИ.
На территории, временно контролируемой ВСУ в районе Красного Лимана, произошёл мощный взрыв. Это мог быть первый случай применения боеприпаса ФАБ-3000.

«Только что в базу ВСУ у железнодорожной станции прилетело что-то очень мощное. По предварительным данным, в расположенные в этом районе склады могла впервые попасть авиабомба ФАБ-3000. От ударной волны у домов по соседству треснули фундаменты», — говорится в сообщении «Военной хроники».



Красный Лиман служит базой для нескольких украинских подразделений, которые защищают Часов Яр и Терны. В частности, в этом районе находятся штабы и склады с ракетными и артиллерийскими вооружениями 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины и 18-й бригады Национальной гвардии.

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Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами
04 июля 2024, 17:24

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска в последние дни наносят мощные и результативные удары по оборонным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Беспокойство по этому поводу высказал бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнёв.
В эфире «Радио НВ» он заявил, что, нанося удары по оборонным заводам, Россия наносит максимальный урон ВСУ, так как разрушает ключевые элементы украинской военной промышленности. По словам полковника, для атак предприятий ВПК российские военные предпринимают комбинированные удары, которые позволяют обходить противовоздушную оборону Украины.

Украинский военный признал, что российские удары по объектам ВПК эффективны и наносят значительный ущерб. Есть также и потери среди работников и обслуживающего персонала, и их оценкой занимаются местные власти, заключил Селезнёв.

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Бойцы ВСУ жалуются на «фантастические задачи для космодесантников»
Боец ВСУ Кулик: командование ставит перед нами невыполнимые задачи
04 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Командир роты 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик опубликовал в социальных сетях мнение о том, что перед подразделениями Вооружённых сил Украины часто ставят невыполнимые и надуманные задачи.
«Рассказывая о больших потерях батальона во время боёв в ДНР, Кулик отметил, что высшее командование ВСУ ставит перед подразделением «фантастические задачи, словно для космических десантников». Из-за этого задачи не выполняются», — рассказали в «Газета.ру».

Он раскритиковал командование за близорукость, тупость и преступную халатность. По его словам, реалистичные задачи ставятся только после того, как подразделение ВСУ понесло большие потери и потеряло возможность наступать.

Ранее 1 июля бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на высокие потери, которые они понесли из-за действий командования.

Солдаты сообщили, что им приходится находиться на необорудованных позициях и сталкиваться с неадекватным поведением своего непосредственного командира Ярослава Сидорова. Они подчеркнули, что их случай – не единичный, и назвали происходящее системным кризисом.

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#военные
#солдаты
#днр
#всу
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Польское издание Defence24 назвало главную угрозу для F-16 на Украине
Defence24: Главной угрозой для F-16 на Украине станет российская ПВО
04 июля 2024, 16:49

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Появление американских истребителей F-16 на вооружении у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на поле боя. Эти боевые самолёты являются именно теми целями, для борьбы с которыми Россией были созданы современные системы противовоздушной обороны.
Именно российская ПВО станет главной угрозой для западных истребителей в случае их появления на Украине, пишут обозреватели польского издания Defence24. Поэтому с помощью этих самолётов будет сложно наносить удары вглубь России, указано в публикации. Более того, против украинцев сражаются профессиональные российские пилоты, уровень боевой подготовки которых превосходит показатели украинских лётчиков.

Те, кто решит воевать на этих американских истребителях против российских военных, должны обладать изрядной смелостью и мужеством. Но даже этих качеств недостаточно для того, чтобы одержать верх, заключают авторы статьи.

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Российский военнослужащий в одиночку спас 80 сослуживцев в зоне СВО
04 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto / Tomasz Śmigla

Россиянин из Кировской области в одиночку организовал полевой госпиталь и спас 80 своих сослуживцев в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий из Кировской области в зоне спецоперации в одиночку развернул полевой госпиталь. Благодаря его работе удалось спасти 80 сослуживцев, о чём сообщается на сайте кировского правительства со ссылкой на Министерство обороны.

В апреле санинструктор развернул полевой госпиталь в районе Очеретино в ДНР. Он делал это в одиночку, а затем оказывал помощь раненым и поддерживал работу госпиталя под постоянными обстрелами и атаками беспилотников.

«В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место. Танк впоследствии удалось восстановить», — говорится в сообщении.

Власти Кировской области также сообщили, что мужчина, проявивший героизм, является командиром санитарной группы. По предварительным данным, только за один месяц под его руководством удалось спасти и эвакуировать с поля битвы 80 раненых бойцов.

Ранее этот участник специальной военной операции полтора месяца жил в позиции, оставленной украинскими войсками. Он питался сухой лапшой из своих припасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был очень истощён.

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«Страна.ua»: В Севастополе слышны взрывы
04 июля 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

По утверждению украинских СМИ, в Севастополе раздаются взрывы. Официальной информации на этот счёт пока не последовало.
Накануне, 3 июля, в Севастополе объявлялась ракетная угроза, временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. Как пишет украинское издание «Страна.ua», сегодня в городе работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы. Сообщается также, что российские власти оповещали о тренировке Черноморского флота, один из кораблей которого произвёл выстрел по учебной цели.

Украинские паблики показывали кадры со столбом дыма в районе мыса Фиолент, где дислоцируется российское подразделение радиоэлектронной борьбы. После этого ещё раз звучала тревога, но взрывов больше не последовало.

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#севастополь
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Минобороны: Российские военные ударили по двум предприятиям ВПК Украины
04 июля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/aapsky

За минувшие сутки российские Вооружённые силы нанесли результативные удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, был поражён нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Об этом 4 июля сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что в окрестностях НПЗ также было уничтожено хранилище топлива, откуда велось снабжение воинских частей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, был нанесён удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии российских войсковых группировок. Помимо этого, на аэродроме базирования был уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

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#всу
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Народная артистка Украины поддержала СВО
Певица Повалий: Зеленский украл у украинцев страну
04 июля 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий одобрила проведение специальной военной операции (СВО) Россией. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ».
Повалий назвала СВО «спасением для таких, как она». Певица заявила, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года.
«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», — отметила артистка.

Она назвала все предвыборные обещания Зеленского обманом населения, ведь он заявлял, что намерен положить конец боевым действиям в ЛНР и ДНР.

До государственного переворота в Киеве в 2014 году Повалий была избрана народным депутатом и даже была советником президента Украины Виктора Януковича. После проведения Майдана она посетила вместе с депутатской группой «За мир и стабильность» Госдуму России. В ответ на это украинские политики назвали ее действия предательством, а вандалы уничтожили звезду в «Аллее звезд» в Киеве, посвященную артистке.

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#владимир зеленский
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Зеленский: Украине не хватает оружия для резервных бригад
04 июля 2024, 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране сейчас находятся 14 бригад, которые не полностью укомплектованы личным составом и не имеют достаточного количества оружия.
«У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины.

Он также отметил, что контрнаступление уже подготовлено в Киеве. Однако о его деталях невозможно говорить до тех пор, пока не будут получены поставки вооружения, за которые проголосовали в Европе.

В этом интервью Зеленский также прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Киев не будет прекращать огонь.

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«Угрожают смертью»: Эксперт раскрыл, как «Азов»* управляет Зеленским на СВО
Военэксперт Литовкин: «Азов»* держит Зеленского на мушке и грозит смертью
04 июля 2024, 12:40

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Националистический батальон «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически совершил на Украине военный переворот, запугав главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщила американская журналистка Ким Иверсен на YouTube. Она сделала вывод, что военным конфликтом между Украиной и Россией на самом деле руководит батальон «Азов»*, который не дает Зеленскому начать мирные переговоры с Москвой.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что такая информация ложна и создана для прикрытия США и НАТО.

«Здесь просматриваются уши американского Госдепа, который хочет убедить людей, что Украиной, Зеленским с его камарильей командуют не США и НАТО, а какой-то там «Азов»*. Это, конечно, неправда. Есть влияние на Зеленского Бандеровский власти и идеологии, но главные — американцы. Они поддержали и государственный переворот на Украине в 2014 году, сформировали первое правительство, были на всех этажах власти на Украине», — объяснил эксперт.

Он добавил, что батальон «Азов»* играет серьезную роль в ВСУ и на Украине, однако не руководит боевыми действиями.

««Азов»* — это боевое ядро Бандеровский власти. Безусловно, это организация играет серьезную роль в ВСУ и на Украине. Но многих активистов и руководителей «Азова»* давно выбили и уничтожили. Никакого руководства над Зеленским этот батальон не имеет, хотя не исключаю, что он держит Зеленского на мушке и тоже угрожает ему смертью, если тот отступит от генеральной линии бандеровского руководства. Но верховной властью на Украине являются США»,— заключил Литовкин.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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