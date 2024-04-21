ВС РФ впервые применили в бою штурмовые наземные дроны

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Российская армия впервые за время спецоперации применила в бою наземные штурмовые дроны, об этом пишет РИА Новости.
За время проведения спецоперации во всём мире стала известна мощь и скорость производства российского оборонно-промышленного комплекса. Инновации в военной сфере непосредственно влияют на ход конфликта и помогают России удерживать лидирующие позиции на полях СВО.
Так, российский ОПК представил наземные штурмовые дроны, которые обеспечивают подавление позиций противника с помощью автоматического огня. Эти новые платформы представляют собой важный шаг в развитии вооружений и обороны.
Как пишет РИА Новости, совсем недавно наземные штурмовые дроны были впервые применены в бою.
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Так, российский ОПК представил наземные штурмовые дроны, которые обеспечивают подавление позиций противника с помощью автоматического огня. Эти новые платформы представляют собой важный шаг в развитии вооружений и обороны.
Как пишет РИА Новости, совсем недавно наземные штурмовые дроны были впервые применены в бою.
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Евгения Парфентьева