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24 ноября ВС РФ ударили по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«В 21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310. Несмотря на то, что это далеко не первый прилет по в/ч, помещения, годные к эксплуатации еще остались. И на тренировочной площадке регулярно происходят артиллерийские стрельбы», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
По его словам, там обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Пока неизвестно, попали ли они под удар. Однако после взрыва в сторону охраняемой территории прибыло много экипажей скорой помощи.
Немного ранее взрыв также прогремел в пригороде Кочеток, там находится детский лагерь «Орленок», где поселились украинские военные. Рядом находится кемпинг, где ранее видели солдат ВСУ и иностранных наемников латинского происхождения.
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Элина Позднякова