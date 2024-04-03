В России увеличилось число желающих отправиться на СВО после теракта в «Крокусе»

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В Москве и других российских городах увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону спецоперации после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в оборонном ведомстве России.
Всего с начала текущего года на службу по контракту в ВС РФ поступило уже более 100 тысяч человек. Однако за последние полторы недели число желающих принять участие в спецоперации сильно увеличилось. За последние 10 дней контракты заключили порядка 16 тысяч россиян.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
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«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — пояснили в Минобороны РФ.
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Элина Позднякова