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Российские войска продвинулись вперёд и взяли под свой контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее политик сообщал о взятии штурмом российскими войсками административного здания ТЭС в Курахово. Город уже окружён с нескольких сторон, ВС РФ освободили порядка 90% территорий. Бойцам удалось выбить украинских военных из восточной, южной и центральной части. В настоящее время вся жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону.
Российским войскам удалось продвинуться вперёд в промзоне и взять под свой контроль комплекс гаражей. Бои в районе Курахово ожесточённые и ведутся с высокой интенсивностью, отметил Рогов.
Тажке политик подчеркнул, что инициатива находится в руках ВС РФ.
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Российским войскам удалось продвинуться вперёд в промзоне и взять под свой контроль комплекс гаражей. Бои в районе Курахово ожесточённые и ведутся с высокой интенсивностью, отметил Рогов.
Тажке политик подчеркнул, что инициатива находится в руках ВС РФ.
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Анастасия Чинкова