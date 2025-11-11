ВС РФ взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска
Российские военнослужащие зачистили улицу Дзержинского и взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, а также две железнодорожные станции. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, передает Минобороны РФ.
По словам российского бойца, подразделение продолжает выполнять задачу в промышленной зоне восточной части Купянска. Железнодорожные станции Оливино и Парк восточного прибытия полностью освобождены от украинских военных, заявил он.
Ловец отметил, что подразделение ведет операции по очистке железнодорожной станции Купянск-Сортировочная. Вооруженные силы России наносят удары по позициям противника в районе Купянск-Узловой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
