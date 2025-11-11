ВС РФ взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска

11 ноября 2025, 09:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие зачистили улицу Дзержинского и взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, а также две железнодорожные станции. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, передает Минобороны РФ.