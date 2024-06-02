«Запад взбесился»: Додик высказался о передаче Украине дальнобойных ракет

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Передача Украине дальнобойных ракет, способных поражать территорию России, указывает на то, что Запад буквально взбесился. Такое заявление в беседе с РИА Новости выразил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Он заявил, что украинские военные не способны запускать эти ракеты, поскольку не обучены управлять ими. В таком случае запуск должны осуществлять иностранные солдаты, которые должны будут прибыть в зону СВО.
Додик подчеркнул, что в России стабильная система обороны, поэтому ни одной из этих ракет не удастся прорваться на территорию. Но сама вероятность такого развития событий говорит о том, что Запад «буквально взбесился».
Ранее Соединённые Штаты позволили украинским войскам использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрела российских территорий, прилегающих к Харьковской области.
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Додик подчеркнул, что в России стабильная система обороны, поэтому ни одной из этих ракет не удастся прорваться на территорию. Но сама вероятность такого развития событий говорит о том, что Запад «буквально взбесился».
Ранее Соединённые Штаты позволили украинским войскам использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для обстрела российских территорий, прилегающих к Харьковской области.
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Анастасия Чинкова