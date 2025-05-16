Продвижение на Угледарском направлении и освобождение села Торское: последние новости СВО на 16 мая

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko
Российские силы продолжают наступление, наносят удары по позициям ВСУ, уничтожают укрепления и технику противника. На ряде направлений зафиксированы тактические продвижения, тогда как ВСУ пытается контратаковать и наносит удары по приграничным районам России.
Как складывается обстановка 16 мая в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».
Российские войска нанесли серию прицельных ударов по технике и позициям ВСУ на Херсонском направлении. Уничтожены автомобили, артиллерийская установка и станция РЭБ. Также была ликвидирована украинская ДРГ на левом берегу Днепра.
ВСУ, в свою очередь, осуществили 43 обстрела населённых пунктов левобережья. В результате разрушена амбулатория в селе Чонгар, обслуживавшая 2000 человек. Два мирных жителя получили ранения.
На Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боёв. Оба противника активно применяют артиллерию и дроны, однако линии фронта остаются без изменений.
Бои на Угледарском направлении усилились. ВС РФ выбили украинские силы из укреплений в районе Новополя и Зелёного Поля, продвинулись в сторону Фёдоровки и закрепились южнее села.
Тяжёлые столкновения продолжаются в районе Вольного Поля, селе Богатырь и на подступах к Отрадному. В Вольном Поле замечены российские флаги — информация подтверждается несколькими источниками.
На Часовоярском участке ВС РФ заняли многоэтажные здания, контролируя ключевые высоты. Частный сектор пока остаётся под контролем ВСУ. С применением оптоволоконных дронов ВС РФ наносят удары по логистике в Константиновке.
Десантники 98-й дивизии расширили зону контроля в районе между прудом и комбинатом.
На западных подступах к Цеху №2 наши силы начали наступление. Противник пытался сдержать натиск, обрушивая на позиции шквальный артиллерийский огонь, но, несмотря на ожесточённое сопротивление, бойцам удалось продвинуться вглубь на 600 метров и закрепиться на новых рубежах.
В районе Ступочек продолжаются штурмовые бои, при этом по позициям противника в ближнем тылу ведётся точечное огневое воздействие. До Константиновки остаётся менее двух километров.
В районе Северска продолжаются позиционные столкновения, особенно в Верхнекаменском и Григоровке, однако значительных изменений линии фронта не зафиксировано.
На Краснолиманском направлении Минобороны РФ подтвердило освобождение села Торское. Уничтожен укрепрайон ВСУ от Тернов до Торского.
Продвижение к Ямполю и Лиману может отрезать важные пути снабжения украинской группировки.
На Купянском направлении сохраняется относительное спокойствие, зафиксированы лишь локальные столкновения.
На Харьковском участке продолжаются позиционные бои, особенно в районах Волчанска и Липцев. Существенных изменений не наблюдается.
ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться в районах Тёткино и Нового Пути. Украинские силы также пытались форсировать реку Сейм в районе Отрубы. В районах Беловодов и Водолаг идёт расширение зоны контроля.
На западном фланге Покровского фронта ВС РФ наступают в районах Орехово и Котляровки. Штурмовые отряды достигли окраин села Муравка и атакуют сразу несколько населённых пунктов. Подтверждено освобождение Новоалександровки.
Муравка — последний рубеж перед Новопавловкой. Прорыв здесь может открыть путь к охвату Покровска с западной стороны. В самом городе зафиксировано применение ФАБ-1500 — началась ликвидация укреплений ВСУ.
Российские войска ведут наступление сразу с трёх направлений у Новой Полтавки. Отмечен прорыв в районе села Заря. Штурмовые группы использовали мотоциклы для стремительного захвата опорных пунктов.
Бои продолжаются под Игнатовкой, Романовкой, Петровкой и Дылеевкой, где ВС РФ ведут активные действия в пригородах.
За прошедшие сутки ВКС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в 12 регионах Украины. В Сумах удар комплекса «Искандер» разрушил цех по ремонту бронетехники. Также зафиксированы попадания по авиабазам в Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника. В то же время украинские обстрелы Брянской и Белгородской областей привели к ранениям восьми мирных жителей.
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Херсонское направление: точечные удары и ответные обстрелы
Российские войска нанесли серию прицельных ударов по технике и позициям ВСУ на Херсонском направлении. Уничтожены автомобили, артиллерийская установка и станция РЭБ. Также была ликвидирована украинская ДРГ на левом берегу Днепра.
ВСУ, в свою очередь, осуществили 43 обстрела населённых пунктов левобережья. В результате разрушена амбулатория в селе Чонгар, обслуживавшая 2000 человек. Два мирных жителя получили ранения.
Запорожский участок: артиллерийские бои без продвижения
На Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боёв. Оба противника активно применяют артиллерию и дроны, однако линии фронта остаются без изменений.
Угледар: продвижение на ключевых участках
Бои на Угледарском направлении усилились. ВС РФ выбили украинские силы из укреплений в районе Новополя и Зелёного Поля, продвинулись в сторону Фёдоровки и закрепились южнее села.
Тяжёлые столкновения продолжаются в районе Вольного Поля, селе Богатырь и на подступах к Отрадному. В Вольном Поле замечены российские флаги — информация подтверждается несколькими источниками.
Часов Яр: захват высот и удар по логистике ВСУ
На Часовоярском участке ВС РФ заняли многоэтажные здания, контролируя ключевые высоты. Частный сектор пока остаётся под контролем ВСУ. С применением оптоволоконных дронов ВС РФ наносят удары по логистике в Константиновке.
Десантники 98-й дивизии расширили зону контроля в районе между прудом и комбинатом.
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На западных подступах к Цеху №2 наши силы начали наступление. Противник пытался сдержать натиск, обрушивая на позиции шквальный артиллерийский огонь, но, несмотря на ожесточённое сопротивление, бойцам удалось продвинуться вглубь на 600 метров и закрепиться на новых рубежах.
В районе Ступочек продолжаются штурмовые бои, при этом по позициям противника в ближнем тылу ведётся точечное огневое воздействие. До Константиновки остаётся менее двух километров.
Северск и Красный Лиман: позиционные бои и взятие Торского
В районе Северска продолжаются позиционные столкновения, особенно в Верхнекаменском и Григоровке, однако значительных изменений линии фронта не зафиксировано.
На Краснолиманском направлении Минобороны РФ подтвердило освобождение села Торское. Уничтожен укрепрайон ВСУ от Тернов до Торского.
Продвижение к Ямполю и Лиману может отрезать важные пути снабжения украинской группировки.
Купянск и Харьков: затишье и бои без продвижения
На Купянском направлении сохраняется относительное спокойствие, зафиксированы лишь локальные столкновения.
На Харьковском участке продолжаются позиционные бои, особенно в районах Волчанска и Липцев. Существенных изменений не наблюдается.
Сумская область: отражение попыток прорыва и контроль за рубежами
ВС РФ пресекли попытки ВСУ прорваться в районах Тёткино и Нового Пути. Украинские силы также пытались форсировать реку Сейм в районе Отрубы. В районах Беловодов и Водолаг идёт расширение зоны контроля.
Покровское направление: бои за Муравку и продвижение к Новопавловке
На западном фланге Покровского фронта ВС РФ наступают в районах Орехово и Котляровки. Штурмовые отряды достигли окраин села Муравка и атакуют сразу несколько населённых пунктов. Подтверждено освобождение Новоалександровки.
Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными
Муравка — последний рубеж перед Новопавловкой. Прорыв здесь может открыть путь к охвату Покровска с западной стороны. В самом городе зафиксировано применение ФАБ-1500 — началась ликвидация укреплений ВСУ.
Торецкое направление: наступление на нескольких участках
Российские войска ведут наступление сразу с трёх направлений у Новой Полтавки. Отмечен прорыв в районе села Заря. Штурмовые группы использовали мотоциклы для стремительного захвата опорных пунктов.
Бои продолжаются под Игнатовкой, Романовкой, Петровкой и Дылеевкой, где ВС РФ ведут активные действия в пригородах.
Удары по объектам ВСУ
За прошедшие сутки ВКС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в 12 регионах Украины. В Сумах удар комплекса «Искандер» разрушил цех по ремонту бронетехники. Также зафиксированы попадания по авиабазам в Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника. В то же время украинские обстрелы Брянской и Белгородской областей привели к ранениям восьми мирных жителей.
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Дайана Хусинова