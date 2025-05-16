Минобороны сообщило о 65 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

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Минувшей ночью над регионами России было уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что больше всего дронов уничтожено средствами ПВО над акваторией Чёрного моря – 43 аппарата. Ещё 21 беспилотник ликвидирован над Крымом и один – над Белгородской областью.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости заявил, что высказывания Владимира Зеленского о Крыме и других новых российских регионах являются демагогией, в которой РФ не нуждается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости заявил, что высказывания Владимира Зеленского о Крыме и других новых российских регионах являются демагогией, в которой РФ не нуждается. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова