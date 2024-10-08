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Российские войска взяли под контроль населённый пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Благодаря активным наступательным действиям подразделения группировки российских войск «Восток» удалось освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Также они нанесли поражение нескольким формированиям украинских войск.
Кроме того, подразделению удалось улучшить своё тактическое положение. В ходе боёв с «Востоком» украинская армия потеряла до 115 бойцов, одну боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортёр М113 американского производства, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции за минувшие сутки.
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Анастасия Чинкова