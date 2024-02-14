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Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

AP: колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ, чтобы спасти свои жизни
14 февраля 2024, 07:23
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо изданию Associated Press.

Он рассказал, что их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.

«Я думал, что умру», — добавил колумбиец.

Ранее стало известно, что Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#жизнь
#всу
#ранение
#наемники
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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью, ранена женщина
Гладков: В результате работы ПВО пострадала женщина в Валуйском округе
14 февраля 2024, 07:01

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов

Система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе. Об этом сообщил во «ВКонтакте» белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков на своей странице в соцсети.

Ночью в Белгородской области (как и в соседней Курской) объявлялась ракетная опасность. Власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгород
#курская область
#вячеслав гладков
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Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ
Минобороны: российские артиллеристы ударили по тылу ВСУ на Купянском направлении
14 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Sergii Tverdokhlibov

Российские военные атаковали по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом информирует Министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что с помощью ракетных ударов были уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов. По данным Минобороны, изначально цели обнаружила воздушная разведка. ВС РФ засекли регулярные передвижения живой силы и техники украинских войск, включая большое количество грузовиков. Затем бойцы передали данные товарищам для организации атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над регионом, ранена женщина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#удар
#разведка
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Зеленский всё-таки признал наличие у ВСУ проблем с управлением и комплектацией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об имеющихся у ВСУ проблемах
14 февраля 2024, 03:17

Президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьёзных проблем в Вооруженных силах Украины. Об этом он рассказал в своём очередном видеообращении в официальном Telegram-канале.
«Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал глава киевского режима, рассказывая о поездке нового главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Кроме того, Зеленский пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Александр Сырский заявлял о том, что ВСУ перешли от наступательных операций к обороне. Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.

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#армия
#владимир зеленский
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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
ТАСС: Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
14 февраля 2024, 00:34

Фото: iStock/dk_photos

В Белгороде и Белгородском районе, а также городе Валуйки объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба мэрии города.
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — заявили в пресс-службе мэрии.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#опасность
#белгород
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В Брянской области пресекли попытку атаки киевского режима
Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
13 февраля 2024, 21:20

Фото: iStock/vadimrysev

В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Богомаз отметил, что на месте происшествия продолжают свою работу оперативные и экстренные службы.

Ранее в российском Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской и Брянской областями.

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#брянская область
#александр богомаз
#всу
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Главком ВСУ Сырский признал, что Украина отказалась от наступательных операций
Главком ВСУ Сырский: Украина перешла к обороне на линии соприкосновения с ВС РФ
13 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинские войска отказались от проведения наступательных операций в районе линии соприкосновения с частями армии России. В настоящее время ВСУ перешли к обороне.
Об этом заявил генерал-майор украинской армии Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF. Интересно, что этот разговор с немецкими телевизионщиками был записан за несколько дней до назначения Сырского на пост главнокомандующего Вооружённых сил Украины.

Пока непонятно, как это высказывание нового главкома коррелируется с одним из первых приказов, полученных им от Владимира Зеленского. В нём украинский президент требовал от военачальника прекратить «застой» на передовой. Вероятно, новое назначение и пожелания политических властей заставят «генерала 200», как прозвали его в армии, вернуться к своей привычке не считаться с потерями личного состава в ходе боевых действий.

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#президент
#пост
#интервью
#всу
#оборона
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Политолог Марков: Данные о ВСУ на полигоне Селидово могли слить люди Залужного
Политолог Марков связал удар ВС РФ по полигону ВСУ с утечкой данных из Киева
13 февраля 2024, 19:38

Фото: istockphoto/bpawesome

Успешный ракетный удар ВС РФ по полигону в Селидово, где, по некоторым данным, в тот момент находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, мог быть связан с утечкой данных из Киева. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков.
Он также не исключил, что к «сливу» информации о концентрации резервных частей на полигоне могли быть причастны люди бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эксперт отметил, что эта версия не является единственной или основной: существуют также и другие, написал он в своём телеграм-канале. Например, могла отлично сработать российская разведка. Возможно также, что наводчиками и координаторами российских ракетных ударов были местные жители.

Напомним, войска РФ нанесли удар по полигону в Селидово, расположенному в 35 километрах от Донецка, сегодня, 13 февраля. По некоторым данным, туда прибыли 1,5 тысячи солдат ВСУ из резерва для прохождения боевого слаживания перед отправкой в район Авдеевки. В момент атаки проходило построение прибывших подразделений.

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Военэксперт Земцев объяснил, почему России выгодно назначение Сырского
Военэксперт Земцев: Сырский слабее Залужного
13 февраля 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный эксперт Андрей Земцев высказал мнение о том, что назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ вместо Залужного выгодно России, поскольку он слабее последнего.
Кроме этого, как отмечает эксперт, в военных кругах Украины Сырского недолюбливают.

«Он «москаль», поскольку родился и учился в России. Многие недовольны его жестокостью, он не щадит личный состав, за что прозван «бахмутским мясником». Он назначен главкомом ВСУ, так как не спорит с Зеленским. Как военачальник он слабее Залужного, что России на руку», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Земцев.

А военный корреспондент и волонтёр Алексей Живов, в свою очередь, предположил, какая судьба может ожидать предшественника Сырского Валерия Залужного. Он отметил, что у него есть политические амбиции, которые он может реализовать, как вариант, через военный переворот.

«Сейчас это возможно только путём военного переворота. Это первый путь. Есть и второй, он более вероятен. Мне кажется, Залужного ждёт отъезд в Великобританию или США., откуда он будет тихо поругивать режим Зеленского за неэффективность, провалы и т.д.» — отметил в беседе с «Царьградом» Живов.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#спецоперация
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Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
Медведчук: В 2022 году меня обменяли на десятерых иностранных наёмников
13 февраля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» рассказал, что в 2022 году Украина обменяла его на десятерых иностранных наёмников, об этом он сообщил в интервью для Omerta.
«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — заявил Медведчук.

По его словам, в списках на обмен также были боевики «Азова»* и другие украинские военные.

Медведчука передали российской стороне в 2022 году в рамках обмена пленными. В 2023 году ​киевский режим лишил его украинского гражданства.

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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
#украина
#плен
#политика
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