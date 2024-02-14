Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

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Воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо изданию Associated Press.
Он рассказал, что их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.
«Я думал, что умру», — добавил колумбиец.
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