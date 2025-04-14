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Сопротивление ВСУ под Суджей, бои в Херсоне, продвижение ВС РФ в Донецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Aterrassi

Фото: iStock/Aterrassi

Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких ключевых направлениях в рамках специальной военной операции. О ситуации на Запорожском, Донецком, Херсонском и других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области боевые действия сосредоточены в районе сёл Олешня и Горналь Суджанского района. Вооружённые силы Российской Федерации ведут ожесточённые бои за контроль над этими населёнными пунктами, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ. Противник перебрасывает подкрепления к Олешне, включая элитные подразделения спецназа. По имеющимся данным, российские войска уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ.

В окрестностях Горнали и Свято-Николаевского Белогорского монастыря продолжаются встречные бои. Вооружённые силы Украины активно используют миномёты и артиллерию, однако изменений в позициях сторон пока не наблюдается.

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Донецкое направление

На Донецком направлении продолжаются интенсивные бои на нескольких фронтах. Российские войска упорно наступают на Богатырском направлении, сталкиваясь с серьёзным сопротивлением со стороны ВСУ. В районе Покровска (Красноармейска) освобождён населённый пункт Елизаветовка, где также идут активные бои по очистке территории.

В Краснолиманском районе российские войска ведут штурмовые действия вблизи яра «Дальний», продвигаясь к населенным пунктам Новый, Редкодуб и Новомихайловка. Также поступают сообщения о продвижении российских бойцов в направлении Ступочек из Часова Яра.

Фото: iStock/NiseriN

Запорожское направление

На Запорожском направлении, в зоне ответственности группировки «Днепр», продолжаются столкновения в районе Каменки и к северу от Малых Щербаков. Хотя это направление не является приоритетным, оно играет важную роль в стратегии российских сил. Основная цель — сковать резервы противника и не позволить ВСУ перебрасывать силы на более активные участки фронта. Группировка «Днепр» успешно выполняет эту задачу, в том числе за счет увеличения ударов через реку Днепр по выявленным позициям противника. В последние дни наблюдается значительный рост интенсивности использования российских беспилотных летательных аппаратов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении бойцы группировки войск «Днепр» ликвидировали технику ВСУ, скрытую в лесополосе. Подразделение воздушной разведки оперативно передало координаты артиллерийского орудия в командный пункт. В результате российские военные нанесли точный удар, что привело к его уничтожению с детонацией боеприпасов.

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#статьи
Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» после интервью с Зеленским
14 апреля 2025, 11:39

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости лишения лицензии американской программы «60 минут».
«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее телеканал CBS в рамках программы «60 минут» опубликовал интервью Зеленского, в котором он заявил, что выступает против переговоров с Россией, и также обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.

Ранее Зеленский признал, что конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. При этом он подчеркнул, что Киев никогда не признает утерянные территории российскими.

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#трамп
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ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому монастырю под Курском
ВС РФ контролируют все дороги, ведущие к захваченному ВСУ Горнальскому монастырю
14 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/Popescu Marius

ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области. Об этом сообщил начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что артиллерия вместе с беспилотной летательной авиацией взяла под полный контроль все дороги, которые ведут к монастырю. В данный момент штурмовые группы полка занимаются освобождением святого места.

В настоящее время Горналь и Олешня остаются последними населёнными пунктами в Курской области, где находятся украинские военные. Они испытывают серьёзные проблемы со снабжением, поскольку ВС РФ установили огневой контроль над всеми переправами через реку Псел.

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Зеленский наконец признал, что Украина не может вернуть потерянные земли
Зеленский: конфликт закончится переговорами с Москвой
14 апреля 2025, 10:32

Владимир Зеленский

Украинский конфликт закончится прямыми двухсторонними переговорами между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью NBC News.
«Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трёхсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать всё. И это на сегодня понятная ситуация», — заявил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что Россия через США и некоторые другие страны будет давить на Украину для признания утерянных в ходе конфликта территорий российскими. Однако Киев, по словам главы киевского режима, никогда не согласится на это и в будущем все равно вернет свои земли.

«Мы вернём. Когда и как — я сегодня сказать не могу», — подчеркнул Зеленский.

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«Пожалуйста, приезжайте»: Зеленский призывает Трампа посетить Украину
Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы посмотреть на людей
14 апреля 2025, 07:53

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский позвал президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом сообщает AFP.
«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — обратился Зеленский к Трампу через СМИ.

Он также добавил, что американский президент должен принять сторону Украины в этом конфликте, а не занимать нейтральную позицию.

Напомним, по словам Трампа, украинский конфликт является войной бывшего американского лидера Джо Байдена. Действующий президент США подчеркивал, что просто пытается остановить противостояние ради спасения многих жизней.

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Украинская сторона атаковала Россию беспилотниками
МО РФ: 52 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
14 апреля 2025, 07:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила над российскими регионами 52 украинских беспилотника. Об этом утром 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 33 вражеских дрона ликвидировали в Брянской области, 10 — в Орловской. Ещё по три украинских БПЛА сбили в в Курской и Тульской областях, два — в Калужской и один — в Белгородской области.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью дроны ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Алексине Тульской области дронами-камикадзе типа «Лютый».

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