Фото: iStock/Aterrassi
Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких ключевых направлениях в рамках специальной военной операции. О ситуации на Запорожском, Донецком, Херсонском и других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская областьВ Курской области боевые действия сосредоточены в районе сёл Олешня и Горналь Суджанского района. Вооружённые силы Российской Федерации ведут ожесточённые бои за контроль над этими населёнными пунктами, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ. Противник перебрасывает подкрепления к Олешне, включая элитные подразделения спецназа. По имеющимся данным, российские войска уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ.
В окрестностях Горнали и Свято-Николаевского Белогорского монастыря продолжаются встречные бои. Вооружённые силы Украины активно используют миномёты и артиллерию, однако изменений в позициях сторон пока не наблюдается.
Daily Mail: Британия выделит Киеву пакет военной помощи в 450 миллионов фунтов
Донецкое направлениеНа Донецком направлении продолжаются интенсивные бои на нескольких фронтах. Российские войска упорно наступают на Богатырском направлении, сталкиваясь с серьёзным сопротивлением со стороны ВСУ. В районе Покровска (Красноармейска) освобождён населённый пункт Елизаветовка, где также идут активные бои по очистке территории.
В Краснолиманском районе российские войска ведут штурмовые действия вблизи яра «Дальний», продвигаясь к населенным пунктам Новый, Редкодуб и Новомихайловка. Также поступают сообщения о продвижении российских бойцов в направлении Ступочек из Часова Яра.
Фото: iStock/NiseriN
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении, в зоне ответственности группировки «Днепр», продолжаются столкновения в районе Каменки и к северу от Малых Щербаков. Хотя это направление не является приоритетным, оно играет важную роль в стратегии российских сил. Основная цель — сковать резервы противника и не позволить ВСУ перебрасывать силы на более активные участки фронта. Группировка «Днепр» успешно выполняет эту задачу, в том числе за счет увеличения ударов через реку Днепр по выявленным позициям противника. В последние дни наблюдается значительный рост интенсивности использования российских беспилотных летательных аппаратов.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении бойцы группировки войск «Днепр» ликвидировали технику ВСУ, скрытую в лесополосе. Подразделение воздушной разведки оперативно передало координаты артиллерийского орудия в командный пункт. В результате российские военные нанесли точный удар, что привело к его уничтожению с детонацией боеприпасов.
Читайте также:
«Пожалуйста, приезжайте»: Зеленский призывает Трампа посетить Украину
Украинская сторона атаковала Россию беспилотниками
Ульянов узнал у Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по жителям России
Анастасия Хохлова