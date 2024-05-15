ВСУ перебрасывают западную технику под Харьков

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Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти», — рассказал Рогов.
По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины. По его словам, в регионе уже замечены боевики как минимум четырёх украинских подразделений.
При этом Рогов подчеркнул, что главное сражение на этом направлении ещё впереди, и рассчитывать на «лёгкую прогулку» украинской армии точно не стоит.
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