ВС РФ за сутки освободили больше десяти жителей приграничья Курской области

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ВС РФ за минувшие сутки освободили более десяти жителей приграничных районов Курской области. Об этом пресс-служба правительства региона написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в четверг подразделениям российских войск удалось освободить 14 жителей курского приграничья, которые оказались на временно контролируемых ВСУ территориях. Из них шесть человек освободили в Кореневском районе, по три жителя в Глушковском и Большесолдатском районах и ещё двоих граждан спасли в Суджанском районе области.
Также стало известно о возвращении российскими войсками контроля над населёнными пунктами Старая Сорочина и Александрия в Курской области.
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Анастасия Чинкова