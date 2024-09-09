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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сомневается, что ВСУ смогут собрать и подготовить 500 тысяч бойцов для атаки следующей весной. Его слова передает «Лента.ру».
Рапомним, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Украина старается оттягивать время для мобилизации 700-900 тысяч человек и подготовки «армии вторжения».
По его словам, Генштаб ВС РФ должен обращать внимание на любую подобную информации. Сенатор предположил, что ВСУ теоретически могут собрать 500 тысяч бойцов.
Кроме того, он уточнил, что ВСУ уже не в первый раз пытаются собрать такое число военных. Сенатор напомнил, что в начале СВО Киев собрал порядка 250 тысяч человек. Однако Климов подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы дать на эти действия достойный ответ.
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По его словам, Генштаб ВС РФ должен обращать внимание на любую подобную информации. Сенатор предположил, что ВСУ теоретически могут собрать 500 тысяч бойцов.
«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин. Из 15 миллионов при определенном подходе, наверное, можно набрать 500 тысяч. Другой вопрос, что я не очень верю, что это у них получится и что там до весны кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях», — сказал Климов.
Кроме того, он уточнил, что ВСУ уже не в первый раз пытаются собрать такое число военных. Сенатор напомнил, что в начале СВО Киев собрал порядка 250 тысяч человек. Однако Климов подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы дать на эти действия достойный ответ.
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Элина Позднякова