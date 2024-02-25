ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

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Российские военные отразили семь контратак и заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные из группировки «Центр» заняли удобные и выгодные позиции неподалёку от населённого пункта Тоненькое в ДНР.
В ходе боя они нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны.
Также российские военные отразили семь атак со стороны противника около населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка.
В ходе этой битвы украинская армия потеряла порядка 100 человек убитыми и раненными. ВС РФ уничтожили четыре боевые бронемашины ВСУ, восемь автомобилей, РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Буковель-AD».
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В ходе боя они нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны.
В ходе этой битвы украинская армия потеряла порядка 100 человек убитыми и раненными. ВС РФ уничтожили четыре боевые бронемашины ВСУ, восемь автомобилей, РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Буковель-AD».
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Анастасия Чинкова