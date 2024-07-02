ВС РФ заняли многоэтажки в западной части «Канала» в Часовом Яре

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Многоэтажки на западе микрорайона «Канал» в Часовом Яре заняла российская армия, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что об этом свидетельствуют кадры с российского беспилотника.
До этого Минобороны России докладывало об уничтожении опорника ВСУ танкистами ВС РФ на авдеевском направлении. Ведомство уточнило, что противник потерял укрепления, а также пулеметные точки.
Цели ликвидированы прямой наводкой солдатами группировки войск «Центр». Боевики ВСУ же в ответ использовали FPV-дроны и минометный огонь.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов спрогнозировал завершение спецоперации осенью текущего года. Иностранные аналитики считают иначе.
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Цели ликвидированы прямой наводкой солдатами группировки войск «Центр». Боевики ВСУ же в ответ использовали FPV-дроны и минометный огонь.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов спрогнозировал завершение спецоперации осенью текущего года. Иностранные аналитики считают иначе.
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Никита Кротов