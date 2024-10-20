ВС РФ заняли южную часть села в ДНР

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Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из южной окраины села Воздвиженка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
Как отмечается, российские войска начали внезапную атаку на противника. После серии ударов бойцы ВСУ сначала планировали перегруппироваться, но были вынуждены отступить и понесли ощутимые потери.
Ранее сообщалось, что 10 бойцов ВСУ попали в засаду под населенном пунктом Золотая Нива в ДНР, семеро из них сдались российским войскам. Среди пленных был командир взвода.
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«Село это примечательно тем, что за ним открывается прямой (без населенных пунктов) путь к важнейшей для ВСУ дороги Покровск – Константиновка. От центра Воздвиженки до этой дороги около пяти километров», – сообщается в материале.
Ранее сообщалось, что 10 бойцов ВСУ попали в засаду под населенном пунктом Золотая Нива в ДНР, семеро из них сдались российским войскам. Среди пленных был командир взвода.
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Александр Климов