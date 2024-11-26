ВС РФ запустили рекордное количество дронов по Украине, заявил Зеленский

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ВС РФ в ночь на 26 ноября запустили рекордное количество дронов для нанесения ударов по Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что российскими военными было выпущено 188 беспилотников. При этом, в результате ударов, пострадало несколько объектов критической инфраструктуры.
Также, по словам Зеленского, в настоящее время складывается сложная ситуация в Тернополе. Все службы и ремонтные бригады в настоящее время пребывают на местах. Они делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть поставки электроэнергии.
Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ нуждаются в большем количестве систем ПВО. Переговоры на и поставки уже ведутся с западными партнёрами.
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Также, по словам Зеленского, в настоящее время складывается сложная ситуация в Тернополе. Все службы и ремонтные бригады в настоящее время пребывают на местах. Они делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть поставки электроэнергии.
Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ нуждаются в большем количестве систем ПВО. Переговоры на и поставки уже ведутся с западными партнёрами.
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Анастасия Чинкова