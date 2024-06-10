ВС РФ начали применять новейшую САУ «Мальва» в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Российские бойцы начали применять САУ 2С43 «Мальва» для контрбатарейной борьбы и поражения точечных целей. Оружие было замечено в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
2С43 является первой российской САУ на колесной базе. Она выполнена на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6910-027 с колесной формулой 8х8. Таким образом, «Мальва» значительно легче и мобильнее основной САУ ВС РФ того же калибра «Мста-С». Вес «Мальвы» составляет 32 тонны, что позволяет транспортировать её самолетами Ил-76.
Новейшая САУ имеет дизельный двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил. Она может разогнаться до 80 километров в час. Запас хода у неё — тысяча километров. Кроме того, «Мальва» может легко передвигаться по бездорожью.
САУ может использовать все виды боеприпасов калибра 152 миллиметра и поражать цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным. При этом новейший управляемый снаряд «Краснополь-Д» «Мальва» может закинуть на 43 километра, что даёт российским артиллеристам уничтожать противника на более далёком расстоянии. Также подобная дальнобойность делает САУ практически неуязвимой для FPV-дронов.
Кроме того, «Мальва» очень точно стреляет благодаря современной системе управления огнём. Новая САУ дополнит гусеничную технику и даст сухопутным войскам новые возможности для решения боевых задач.
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Новейшая САУ имеет дизельный двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил. Она может разогнаться до 80 километров в час. Запас хода у неё — тысяча километров. Кроме того, «Мальва» может легко передвигаться по бездорожью.
САУ может использовать все виды боеприпасов калибра 152 миллиметра и поражать цели на удалении до 24 километров осколочно-фугасным снарядом и до 28 километров — активно-реактивным. При этом новейший управляемый снаряд «Краснополь-Д» «Мальва» может закинуть на 43 километра, что даёт российским артиллеристам уничтожать противника на более далёком расстоянии. Также подобная дальнобойность делает САУ практически неуязвимой для FPV-дронов.
Кроме того, «Мальва» очень точно стреляет благодаря современной системе управления огнём. Новая САУ дополнит гусеничную технику и даст сухопутным войскам новые возможности для решения боевых задач.
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Элина Позднякова