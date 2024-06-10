ВСУ нанесли мощные ракетные удары по Крыму

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Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Сообщается, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника.
Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации. Ранее лишь сообщалось, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области. По данным российского оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
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Дарья Осипова