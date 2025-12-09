В Рязани прогремела серия мощных взрывов, от которых в домах задрожали стены
В небе над Рязанью прогремело около десяти взрывов. Предварительно, ПВО уничтожает украинские беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали, что первые хлопки раздались около 3:30 ночи, затем взрывы продолжались еще некоторое время. Их мощность была достаточно сильная, чтобы в домах задрожали не только окна, но и стены.
Информация о шуме и громких звуках поступила из разных частей города. В настоящий момент сведения о возможных последствиях на земле или пострадавших после атаки БПЛА ВСУ отсутствуют.
Ранее в ночь с 8 на 9 декабря жители Воронежа также сообщали о взрывах в небе над городом. Там они начались раньше — около 02:10 (мск).
