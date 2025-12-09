В Рязани прогремела серия мощных взрывов, от которых в домах задрожали стены

09 декабря 2025, 04:01

SHOT: Около десяти мощных взрывов прогремело в небе над Рязанью, ПВО сбивает БПЛА

Фото: iStock/Guilherme Soares

В небе над Рязанью прогремело около десяти взрывов. Предварительно, ПВО уничтожает украинские беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.