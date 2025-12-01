Раскрыто число населенных пунктов, освобожденных ВС России с начала года

01 декабря 2025, 03:23

Российские войска о с начала года освободили 275 населенных пунктов в зоне СВО

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальную информацию Минобороны РФ.





Согласно сведениям военного ведомства на момент 25 сентября, под полный контроль ВС РФ перешли 205 населенных пунктов. При этом с 26 сентября по 30 ноября войска РФ освободили еще не менее 70 населенных пунктов.



Таким образом, общее число освобожденных территорий за одиннадцать месяцев достигло 275.



