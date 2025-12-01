Раскрыто число населенных пунктов, освобожденных ВС России с начала года
Российские войска о с начала года освободили 275 населенных пунктов в зоне СВО
Российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальную информацию Минобороны РФ.
Согласно сведениям военного ведомства на момент 25 сентября, под полный контроль ВС РФ перешли 205 населенных пунктов. При этом с 26 сентября по 30 ноября войска РФ освободили еще не менее 70 населенных пунктов.
Таким образом, общее число освобожденных территорий за одиннадцать месяцев достигло 275.
Наибольшее количество населенных пунктов за это время освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Среди них: Дерилово, Майское, Шандриголово, Северск Малый, Кировск, Кузьминовка, Федоровка, Московское, Балаган, Новопавловка, Плещеевка, Чунишино, Ленино, Проминь, Гнатовка, Масляковка, Новоселовка, Платоновка, Ставки, Ямполь, Васюковка, Звановка и Петровское.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.