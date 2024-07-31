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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в своём Telegram-канале информацию о массированной атаке Вооружённых сил РФ на объекты на территории Украины, которая произошла прошлой ночью, сообщили в News.ru.
По словам Лебедева, российские войска нанесли не менее 34 ударов по различным регионам Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Минобороны России не комментировало эту информацию.
Кроме того, под удар попал пункт временной дислокации иностранных наёмников у аэропорта в Борисполе Киевской области, а также пункт дислокации подразделения «Кракен», сформированного главарями полка «Азов».
В 04:45 был нанесён удар по личному составу нацистов из запрещённой в России банды экстремистов «Кракен». Сообщалось, что там также были иностранцы.
Были поражены две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах, военный аэродром в Миргороде, а также склад и железнодорожная станция в Кременчуге. По информации Лебедева, в Кривом Роге, Миргороде и Киеве «прилетело» по самолётам.
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«Атака началась 31 июля в 20:45 с удара по пригороду Харькова. До 23:00 ударам подверглись Херсон и Вознесенский район Николаевской области, а до полуночи — пригород Белой Церкви, Киев, Полтава, Черкасская и Сумская области, а также николаевский Вознесенск и днепропетровский Павлоград. Были поражены склады и военная часть» — говорится в материале.
Кроме того, под удар попал пункт временной дислокации иностранных наёмников у аэропорта в Борисполе Киевской области, а также пункт дислокации подразделения «Кракен», сформированного главарями полка «Азов».
В 04:45 был нанесён удар по личному составу нацистов из запрещённой в России банды экстремистов «Кракен». Сообщалось, что там также были иностранцы.
Были поражены две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах, военный аэродром в Миргороде, а также склад и железнодорожная станция в Кременчуге. По информации Лебедева, в Кривом Роге, Миргороде и Киеве «прилетело» по самолётам.
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Мира Полтева