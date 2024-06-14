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Российские военные нанесли удар по командному центру Главного управлению разведки министерства обороны Украины. Он располагался в здании отделения полиции города Кривого Рога Днепропетровской области.
Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах. По некоторым данным, удар наносился с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Напомним, что Кривой Рог — родной город украинского президента Владимира Зеленского, которого, исходя из истёкшего срока его полномочий, некоторые телеграм-каналы называют бывшим президентом.
Российские ОТРК «Искандер» успешно используются Вооружёнными силами РФ в ходе спецоперации. Например, в среду, 13 июня, эти ракеты уничтожили дивизион украинской системы противовоздушной обороны С-300 в Полтавской области. Соответствующие кадры видеозаписи опубликовало российское оборонное ведомство.
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Александр Бойцов