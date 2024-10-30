Эксперт ответил, что вынудит ВСУ отступить в Донбассе

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Освобождение Угледара и Селидово в Донбассе позволяет бойцам ВС РФ взять Курахово в клещи, а боевики ВСУ будут вынуждены отступить, поскольку их отрежут от путей снабжения. Об этом пишет РИА Новости, сославшись на военного аналитика Яна Гагина.
«Здесь есть такие предпосылки к тому, что мы сможем опять, так же применить тактику клещей, тактику взятия в тактическое окружение, что может лишить противника возможности снабжать свою группировку в населенном пункте, может лишить его возможности проводить ротацию и вывоз раненых в том числе. Это обескровит группировку в самом городе, и противник, как ранее, будет вынужден отступить из него», — прокомментировал собеседник.Он добавил, что из населенного пункта Курахово дальше некуда отступать, ведь за ним лишь поля. По мнению эксперта, противник окажется в крайне тяжелом положении из-за заморозков на неподготовленных полевых позициях.
Ранее сообщалось, какой город полностью закроют власти Украины и для чего.
Читайте также:
РИА Новости: делегация Украины поскандалила на конференции Красного Креста
Politico: Киев озадачила реакция на просьбу Зеленского дать ракеты «Томагавк»
Глава Днепропетровской ОВА Лысак: промышленное предприятие повреждено
Никита Кротов