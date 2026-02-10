ВС России нанесли удар по цеху производства БПЛА в Херсонской области
Российские войска поразили цех сборки дронов в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Эпицентр взрыва находился в районе, где располагалось скрытое сборочное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пояснил он. Эти беспилотники доставлялись и запускались с территории местного аэроклуба, отметил Лебедев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
