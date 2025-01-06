Житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле

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Житель Красногоровки пересек минное поле на велосипеде с белым пакетом вместо флага, чтобы добраться до позиций ВС России. Об этом информирует RT.
Российские военные засекли передвижение мужчины при помощи дрона и дали команду не стрелять. В итоге мирный житель безопасно добрался до места дислокации армии РФ.
Уточняется, что ситуация произошла за четыре месяца до того, как российские военные освободили Красногоровку.
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«Человек пошёл на отчаянный шаг на самом деле — прорвался через их (ВСУ. — RT) позиции», — цитирует RT военкора Андрея Филатова.
Уточняется, что ситуация произошла за четыре месяца до того, как российские военные освободили Красногоровку.
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Екатерина Коршунова