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Житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле

Житель Красногоровки в ДНР на велосипеде с белым пакетом пересек минное поле
Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Житель Красногоровки пересек минное поле на велосипеде с белым пакетом вместо флага, чтобы добраться до позиций ВС России. Об этом информирует RT.
Российские военные засекли передвижение мужчины при помощи дрона и дали команду не стрелять. В итоге мирный житель безопасно добрался до места дислокации армии РФ.

«Человек пошёл на отчаянный шаг на самом деле — прорвался через их (ВСУ. — RT) позиции», — цитирует RT военкора Андрея Филатова.



Уточняется, что ситуация произошла за четыре месяца до того, как российские военные освободили Красногоровку.

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«Личная месть»: Медведев ответил Зеленскому на слова о презрении к россиянам
Дмитрий Медведев: Зеленский не политкорректен, говоря о презрении к россиянам
06 января 2025, 12:38

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не был политкорректным, говоря о презрении к россиянам, и «личная месть» российских людей не кончится, когда главу киевского режима отстранят. Об этом написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности, сказав в интервью [с американским журналистом Лексом Фридманом], что презирает российский народ», — сказано в публикации.
Перед этим Зеленский заявил, что презирает россиян и назвал спецоперацию «оккупацией» территорий. Кроме того, украинский политик отказался говорить на русском, объяснив это убеждениями и нежеланием давать аргументы Москве.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года.

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Житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле

Пленный боевик ВСУ Рытиков рассказал подробности своего призыва в армию

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Пленный боевик ВСУ Рытиков рассказал подробности своего призыва в армию
Минобороны РФ: Пленного боевика ВСУ Рытикова призвали в армию после психбольницы
06 января 2025, 12:20

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Военнопленный боевик ВСУ Максим Рытиков попал в армию с психическим заболеванием. Кадры с его показаниями предоставили в Минобороны РФ. Со слов Рытикова, у него была травма головы, из-за которой он стал вспыльчивым.
«Мне говорят: «поедешь – проверишься в больнице», а я понять не могу – что происходит? Я потом уже понял, что меня закрыли в психушку», — пояснил Рытиков.

Он добавил, что врачи ему рассказали о призыве на службу инвалидов и стариков. Пленник заключил, что его ничему не учили, а просто выдали автомат, отправив на позиции для замены других солдат.

Перед этим Рытиков рассказывал о своем непонимании украинского языка. Подробности в нашем материале.

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#мир
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#украина
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#всу
#конфликт
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Аферисты отобрали автомобиль у волонтера СВО
У курского волонтера СВО Андрея Лямцева отобрали машину для гуманитарной помощи
06 января 2025, 12:04

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Машину для перевозки гуманитарной помощи отобрали мошенники у курского волонтера спецоперации Андрея Лямцева, пишет RT.
Со слов пострадавшего, инцидент произошел под Ростовом. Мужчина за 23 тысячи рублей договорился переправить автомобиль на СТО. Однако машина оказалась на закрытой стоянке, а у волонтера потребовали еще 60 тысяч сверху.

«Стали вымогать плюс 60 тыс. — в четыре раза больше», — прокомментировал Лямцев.

Когда волонтер отказался платить, машину оставили на эвакуаторе и заблокировали со всех сторон, а затем сбросили на землю, повредив ее. Самого Лямцева избили и залили перцем.

Перед этим стало известно, что сделали школьники с Вечным огнем в Петербурге.

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В Эстонии неожиданно высказались о конфликте России и Украины
Глава ВМС Эстонии Вярка: ни РФ, ни Украина не имеют превосходства в Черном море
06 января 2025, 11:07

Фото: istockphoto/diegograndi

Ни Россия, ни Украина не имеют превосходства в Черном море, заявил ERR глава ВМС Эстонии Иво Вярка, говоря о конфликте между государствами. По словам военного, сегодня Черноморье — «спорная морская акватория», где стороны конфликта имеют «определенную степень свободы действий».
«И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны разных систем вооружения с берега», — добавил командующий эстонских ВМС.
Перед этим стало известно, что российская армия освободила от боевиков ВСУ Курахово в Донецкой народной республике. Как отметили в Минобороны РФ, противник потерял 80% живой силы.

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Пленный боец ВСУ Рытиков признался, что не понимает украинский язык
06 января 2025, 10:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный солдат ВСУ Максим Рытиков, сдавшийся российским бойцам в ДНР, рассказал, что украинское командование заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам до конца не понимает. Об информирует ТАСС.
По словам Рытикова, он регулярно разговаривает на русском языке из-за чего у него возникали конфликты в его бригаде.

«Я родился с этим языком. Зачем меня заставлять [учиться] украинскому языку?», — задался вопросом пленный.

Киевские власти постоянно промывают мозги жителям бывшей советской республики на предмет того, что им «не нужна Россия», заключил Рытиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#зеленский
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Российские войска полностью освободили Курахово
Подразделения «Южной» группировки войск освободили Курахово
06 января 2025, 10:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения «Южной» группировки войск освободили город Курахово в юго-западной части Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, город был важным логистическим узлом для противника, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении.

В Минобороны РФ добавили, что в результате профессиональных действий российских бойцов при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Провальное наступление на Курск, удар по ВСУ в Судже, штурмы под Угледаром: последние новости СВО
06 января 2025, 09:40

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких фронтах, добиваясь успехов на Краснолиманском, Купянском и Покровском направлениях. Ситуация обострилась в Курской области, где атака ВСУ была успешно отражена с значительными потерями для противника. На других участках фронта, таких как Харьковское и Херсонское направления, обстановка остается стабильной, без заметных изменений. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область


5 января Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области, однако столкнулись с неудачами.

ВС РФ продолжают наносить удары по формированиям ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций нанесли поражение четырем механизированным, четырем десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьина, Куриловки, Нижнего Клина, Николаева-Дарьина, Александрии, Леонидова, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных


Угледарское направление


На Угледарском направлении российские силы уверенно продвигаются от Равнополя в сторону Новоселки. Армия РФ укрепляет свои позиции вдоль дороги от Гуляйполя, что способствует расширению контролируемой территории. В районах населенных пунктов Улаклы, Константинополь и Разлив противник удерживает свои оборонительные линии, однако ВС РФ активно наступают на Янтарное с двух направлений — с севера и юга, оказывая давление на противника.

Особенно ожесточенные бои идут в районе Зеленовки, где российские войска атакуют в сторону Разлива. В ходе этих боев российские подразделения установили флаг на машиностроительном заводе в западной части Курахово, что стало важным тактическим достижением.


Краснолиманское направление


Российские войска продолжают наращивать успехи на Краснолиманском направлении, укрепляя свои позиции на западном берегу реки Жеребец и продвигаясь в районе Ивановки. Несмотря на интенсивные бои, ВС РФ активно атакуют позиции украинских сил в районе Тернов, которые пока остаются под частичным контролем противника. Зафиксированы попытки контратак со стороны украинской армии, включая танковые атаки, однако они были успешно отражены российскими подразделениями.

Фото: istockphoto/Zeferli

Купянское направление


На Купянском направлении российская армия добилась значительных успехов к северу от Лозовой. С использованием большого количества бронетехники войска продвинулись на 3,5 км в районе линии Загрызово – Лозовая. Активные действия продолжаются в освобождённой Надии (Надежде), где ВС РФ предпринимают шаги для ликвидации тактического кармана с целью выравнивания линии фронта.

Часовоярское направление


В Часов Яре основные усилия сосредоточены на боях за завод огнеупоров. Российские войска активно действуют в центральной части города, оказывая давление на многоэтажные здания как со стороны микрорайона Октябрьский, так и с северного направления. Также наблюдается активность российской авиации, которая наносит удары по позициям противника.

Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео
Убегающий по посадкам в Курской области боец ВСУ попал на видео


Торецкое направление


В Торецке российские силы продвигаются от Центрального рынка в северном и западном направлениях. Особое внимание уделяется контролю стратегически важных объектов: российские подразделения закрепились в районе школы №5 и достигли террикона шахты №10. Западнее этого участка продолжается продвижение в частном секторе, что помогает укрепить позиции и создать условия для дальнейших операций.

Запорожское направление


Запорожский фронт характеризуется высокой активностью российской авиации и артиллерии. Поддержка с воздуха и массированные удары по позициям противника способствовали продвижению российских войск в районе Новоданиловки. Войска также ведут наступательные действия на подступах к Малой Токмачке, что расширяет зону контроля. Однако, несмотря на частичные успехи, о полномасштабном наступлении пока не идет речи.

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#ночь
#всу
#вс рф
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#курская область
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#сво
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Над российским регионом сбили ракету ВСУ
Оперштаб Курской области сообщил об уничтожении над регионом украинской ракеты
06 января 2025, 08:38

Фото: iStock/bpawesome

Над Курской областью сбили ракету ВСУ. Об этом проинформировал оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, ракета была уничтожена утром в понедельник, 6 января. Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#ракета
#всу
#курская область
#вс рф
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Рогов допустил подготовку Киевом провокации против РФ перед инаугурацией Трампа
06 января 2025, 08:19

Фото: iStock/Diy13

Киев планирует предпринять провокацию против России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По мнению Рогова, украинская сторона может устроить провокацию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа или в канун заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии.

Он выразил мнение, что основной задачей провокации станет улучшение переговорных позиций Украины, а также получение нового пакета финансовой помощи и поставок вооружений.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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