Освобождение села Андреевка и уничтожение украинского ракетного комплекса «Нептун»: последние новости СВО на 30 августа
Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции переброской резервов, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия. Подразделения Воздушно-десантных войск РФ, ведя тяжелые наступательные бои в районе населенного пункта Юнаковка, продолжают планомерное продвижение. На юго-западной окраине населенного пункта штурмовыми группами заняты три ключевых строения. Десантники закрепляются на достигнутых рубежах. За минувшие сутки общее продвижение на данном участке составило до 200 метров.
Авиация Военно-космических сил России наносит непрерывные высокоточные удары по выявленным объектам инфраструктуры, узлам обороны и скоплениям живой силы противника по всему Сумскому направлению. Со стороны ВСУ активных наступательных действий за минувшие сутки не отмечалось. Противник сосредоточен на проведении ротационных мероприятий, доукомплектовании личным составом и техникой штурмовых бригад и полков, понесших потери.
С целью сдерживания российского наступления и недопущения утраты контроля над Юнаковкой, украинское командование осуществляет переброску резервов, в том числе с Теткинского участка фронта.
Харьковское направление
В районе Синельниково продолжаются ожесточенные бои в лесном массиве. Подразделения ВС РФ заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ, продвинувшись до 500 метров. ВСУ активно минируют подступы к населённому пункту, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Используются дроны для нахального минирования и осколочные боеприпасы.
Российские войска освободили село Андреевка и продолжают закрепляться на новых рубежах. Это создает угрозу охвата украинских группировок с флангов. ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг Купянска, стремясь взять под контроль ключевую дорогу на Чугуев. Активные боевые действия пока ограничены артиллерийскими дуэлями и маневрами.
Покровское направление
Российские войска завершили зачистку села Удачное и начали продвижение в район местной шахты, создавая угрозу окружения украинских сил. Это продвижение позволяет контролировать ключевые высоты и подступы к Покровску. Восточнее Мирнограда в микрорайоне Лазурный идут интенсивные бои за контроль над высотами. Российские подразделения постепенно вытесняют противника, занимая доминирующие позиции, что критически важно для дальнейшего наступления на Покровск.
В южной части Новоэкономического и в населенном пункте Родинское продолжаются ожесточенные сражения. Российские войска ведут штурмовые действия, пытаясь прорвать укрепленную оборону ВСУ. Украинская сторона несет значительные потери, но продолжает удерживать отдельные рубежи.
Краснолиманское направление
За минувшие сутки в районах Редкодуба и Шандриголова ВСУ предприняли попытку масштабных контратак с использованием резервных механизированных подразделений. Все атаки были успешно отражены с нанесением противнику значительных потерь. Украинские силы были вынуждены отступить на исходные позиции.
Российские подразделения практически завершили взятие под контроль населенного пункта Глущенково. Ведутся зачистки и закрепление на занятых территориях. В населенном пункте Заречное российские войска установили контроль над половиной территории поселка. Заняты ключевые укрепления и господствующие высоты. На остальных участках данного направления (районы Кременной, Торского, Серебрянского лесничества) ведется методичное «прогрызание» глубокоэшелонированной обороны противника с применением артиллерии и авиации.
Запорожское направление
Российские подразделения усилили наступление на Степногорск, ворвавшись в 3-й микрорайон города. Войскам РФ удалось закрепиться на достигнутых рубежах, создав угрозу охвата основной полосы обороны ВСУ. Противник понес серьезные потери и был вынужден передислоцировать часть подразделений на другие участки фронта.
В районе населенного пункта Любицкое российскими войсками была уничтожена украинская пусковая установка ракетного комплекса «Нептун». Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» в момент запуска первой ракеты, что вызвало детонацию второй ракеты и полное уничтожение установки вместе с расчетом и транспортом сопровождения.
Северское направление
Продолжаются позиционные бои в районе Серебрянки. Российские войска методично прорывают оборону ВСУ, нанося удары по узлам сопротивления и живой силе противника. ВСУ стягивают резервы, пытаясь остановить наступление российских войск к Дроновке, однако их попытки пока не увенчались успехом.
Российские подразделения заметно продвигаются в Кременских лесах, выбивая, в первую очередь, расчёты дронщиков противника и разрушая его систему управления. За минувшие сутки на Северском направлении ВСУ предприняли четыре атаки в районах Григоровки и Переездного, однако все они были успешно отражены с нанесением противнику значительных потерь.
Константиновское направление
Российские войска развивают наступление в сторону Софиевки, создавая угрозу охвата украинской группировки с фланга. Заняты выгодные рубежи, позволяющие контролировать подступы к населенному пункту. Противник пытается контратаковать, однако все атаки успешно отбиваются с нанесением значительных потерь. Кроме того, отмечено продвижение российских подразделений в районах Плещеевки и Иванополья. Заняты ключевые позиции, что позволяет вести огневой контроль над коммуникациями противника.
Российские военные постепенно запирают группировку ВСУ в Константиновке. Город штурмуют с двух направлений — востока и юго-запада, что создает условия для ее окружения.