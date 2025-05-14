Теснение ВСУ под Покровском и сужение котла на угледарском направлении: последние новости СВО на 14 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
ВСУ не оставляет попыток проникнуть на территорию РФ. Командование украинской армии группу за группой отправляет на штурм границы своих бойцов. Так, за минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино противник пытался трижды прорваться на российскую территорию. Операторы БПЛА оперативно пресекли движение врага на подступах, большая часть личного состава вместе с техникой уничтожены, прорыва государственной границы не допущено.
На участке Павловка — Новый Путь разведчики РФ обнаружили две группы сапёров из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе интенсивного обстрела большинство вражеских солдат было ликвидировано, а остальные отступили вглубь территории Украины.
На Сумском направлении российская армия продолжает уничтожать живую силу ВСУ, создавая буферную зону. Десантники РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, продвинулись в пограничных лесных массивах и освободили несколько опорных пунктов ВСУ между сёлами Беловоды и Водолаги.
На участке в районе Липцов ВС РФ ликвидировали боевую группу ВСУ вместе с техникой и ПВО. На Волчанском направлении солдаты зачистили 21 дом, выбили противника из трёх опорных пунктов близ Волчанских Хуторов и продвинулись более чем на 450 метров.
Покровское направление
На данном направлении ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление, однако без значительных успехов. Российские войска последовательно вытесняют противника из Новосергеевки и продвигаются в сторону Днепропетровской области через Котляровку.
Значимым событием стало освобождение села Миролюбовка, которое находится на берегу реки Казённый Торец, всего в трёх километрах от важной транспортной артерии, связывающей Покровско-Мирноградскую агломерацию с Константиновкой. По имеющимся данным, также был освобождён населённый пункт Малиновка — ключевой оборонительный узел украинских сил в этом районе.
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Краснолиманское направление
В районе Торского, в северной его части, идут тяжелые боестолкновения. ВС РФ продвигаются по дороге, соединяющей населённый пункт Кременная с южной частью села. В ходе продвижения были отмечены бои в северных районах Колодезей и в центральной части Редкодуба.
Российские войска продвигаются от Макеевки и Новомихайловки в сторону Грековки, Ольговки и Нового Мира, пытаясь увеличить подконтрольную территорию.
Северское направление
На этом участке линии фронта российские военные смогли преодолеть оборону ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское. Сейчас идут бои в промышленной зоне на южной окраине села.
Кроме того, продолжаются интенсивные столкновения к югу от населённого пункта Григоровка, в районе Белой горы. Там украинские военные пытаются удержать свои позиции.
Торецкое направление
ВС РФ постепенно продвигаются в районе Новой Полтавки и по линии Новооленовка — Александрополь в направлении Яблоновки, Александро-Калиново и Зари.
Продвижение российских войск создаёт значительную опасность для оборонительных рубежей ВСУ в Константиновке. Чтобы установить контроль над этим населённым пунктом, российские войска проводят наступательные операции в направлении Катериновки и Клебан-Быка. Кроме того, они ведут бои на Часовярском направлении, в том числе в районе Ступочек.
В Торецке обстановка остаётся тревожной: российские военные держат под контролем почти весь город, но украинские силы продолжают оказывать сопротивление, удерживая позиции на территории автобазы.
Угледарское направление
Подразделения ВС РФ провели операции по зачистке лесных массивов и заняли стратегически важные позиции в районе Зелёное Поле — Новополь.
В районе Вольного Поля продолжаются активные боевые действия. Российские войска сжимают кольцо вокруг Отрадного, атакуя с двух направлений — с севера и юга. В населённом пункте Богатырь российские военные продвинулись на 500 метров, установив контроль над двумя новыми районами.
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