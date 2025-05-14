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Теснение ВСУ под Покровском и сужение котла на угледарском направлении: последние новости СВО на 14 мая

Фото: iStock/ zabelin

Фото: iStock/ zabelin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


ВСУ не оставляет попыток проникнуть на территорию РФ. Командование украинской армии группу за группой отправляет на штурм границы своих бойцов. Так, за минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино противник пытался трижды прорваться на российскую территорию. Операторы БПЛА оперативно пресекли движение врага на подступах, большая часть личного состава вместе с техникой уничтожены, прорыва государственной границы не допущено.

На участке Павловка — Новый Путь разведчики РФ обнаружили две группы сапёров из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе интенсивного обстрела большинство вражеских солдат было ликвидировано, а остальные отступили вглубь территории Украины.

На Сумском направлении российская армия продолжает уничтожать живую силу ВСУ, создавая буферную зону. Десантники РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, продвинулись в пограничных лесных массивах и освободили несколько опорных пунктов ВСУ между сёлами Беловоды и Водолаги.

На участке в районе Липцов ВС РФ ликвидировали боевую группу ВСУ вместе с техникой и ПВО. На Волчанском направлении солдаты зачистили 21 дом, выбили противника из трёх опорных пунктов близ Волчанских Хуторов и продвинулись более чем на 450 метров.

Покровское направление


На данном направлении ВСУ продолжают оказывать упорное сопротивление, однако без значительных успехов. Российские войска последовательно вытесняют противника из Новосергеевки и продвигаются в сторону Днепропетровской области через Котляровку.

Значимым событием стало освобождение села Миролюбовка, которое находится на берегу реки Казённый Торец, всего в трёх километрах от важной транспортной артерии, связывающей Покровско-Мирноградскую агломерацию с Константиновкой. По имеющимся данным, также был освобождён населённый пункт Малиновка — ключевой оборонительный узел украинских сил в этом районе.

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
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Краснолиманское направление


В районе Торского, в северной его части, идут тяжелые боестолкновения. ВС РФ продвигаются по дороге, соединяющей населённый пункт Кременная с южной частью села. В ходе продвижения были отмечены бои в северных районах Колодезей и в центральной части Редкодуба.

Российские войска продвигаются от Макеевки и Новомихайловки в сторону Грековки, Ольговки и Нового Мира, пытаясь увеличить подконтрольную территорию.

Северское направление


На этом участке линии фронта российские военные смогли преодолеть оборону ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское. Сейчас идут бои в промышленной зоне на южной окраине села.

Кроме того, продолжаются интенсивные столкновения к югу от населённого пункта Григоровка, в районе Белой горы. Там украинские военные пытаются удержать свои позиции.

Торецкое направление


ВС РФ постепенно продвигаются в районе Новой Полтавки и по линии Новооленовка — Александрополь в направлении Яблоновки, Александро-Калиново и Зари.

Продвижение российских войск создаёт значительную опасность для оборонительных рубежей ВСУ в Константиновке. Чтобы установить контроль над этим населённым пунктом, российские войска проводят наступательные операции в направлении Катериновки и Клебан-Быка. Кроме того, они ведут бои на Часовярском направлении, в том числе в районе Ступочек.

В Торецке обстановка остаётся тревожной: российские военные держат под контролем почти весь город, но украинские силы продолжают оказывать сопротивление, удерживая позиции на территории автобазы.

Угледарское направление


Подразделения ВС РФ провели операции по зачистке лесных массивов и заняли стратегически важные позиции в районе Зелёное Поле — Новополь.

В районе Вольного Поля продолжаются активные боевые действия. Российские войска сжимают кольцо вокруг Отрадного, атакуя с двух направлений — с севера и юга. В населённом пункте Богатырь российские военные продвинулись на 500 метров, установив контроль над двумя новыми районами.

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#вс рф
#пво
#статьи
Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
SHOT: Замаскированные под военных РФ ВСУ попытались прорваться в Курскую область
14 мая 2025, 09:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики ВСУ, замаскированные под российских военных, пытались прорваться в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Диверсионная группа противника ночью высадилась у границы Сумской области. Российские солдаты ликвидировали 25 украинских боевиков.

По данным Telegram-канала, вылазка была совершена недалеко от поселка Новый Путь в Глушковском районе. Украинская колонна ББМ продвигалась к Павловке Сумской области. На окраине высадились до 25 военнослужащих, которые были одеты в форму, похожую на российскую.

Уточняется, что стрелкового боя у границы не было, поскольку российские пограничники изначально следили за передвижениями диверсантов.

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Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции
Liberation: Зеленский ждет от встречи в Турции прекращения огня и обмена пленных
14 мая 2025, 09:32

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ожидает от возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных. Об этом он заявил в интервью французской газете Liberation.
Зеленский утверждает, что они с Путиным пока не могут прийти к согласию во всех вопросах, но при этом они должны найти формат для прекращения боевых действий.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 БПЛА на Черным морем и Белгородской областью
14 мая 2025, 07:42

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО уничтожили минувшей ночью 12 украинских беспилотников над Черным морем и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, девять вражеских дронов ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#россия
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#минобороны рф
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Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Макрон: украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории
14 мая 2025, 07:19

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
По словам французского лидера, боевые действия должны завершиться, а Украина должна оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам». Макрон подчеркнул, что переговоры «позволят решить территориальные вопросы», однако Киев ясно осознает, что не сможет вернуть утраченные земли.

До этого глава Франции заявил, что в течение нескольких дней против РФ могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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Стали известны последствия обстрела ВСУ в Токмаке
Глава Токмака Калмыков заявил о повреждении жилой пятиэтажки из-за обстрелов ВСУ
14 мая 2025, 03:38

Фото: iStock/Alex Kochev

Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего повреждены гражданские объекты. Об этом заявил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков, его слова передало агентство ТАСС.
«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал Калмыков.
Калмыков не уточнил подробности о возможных жертвах или масштабах разрушений, ограничившись общим описанием последствий атаки.

Макрон оценил шансы конфискации активов России
Макрон оценил шансы конфискации активов России

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Также использовались БПЛА.

В личном блоге он выложил кадры происходящего.



Губернатор Евгений Балицкий также подтверждал факт нанесения ударов со стороны ВСУ.

«В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», — писал он.
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