ВС России освободили Новопавловку в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
Эта операция стала значимым этапом в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» успешно осуществили её благодаря решительным действиям.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: