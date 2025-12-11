ВСУ обстреляли жителя Торского, спасавшего жену из горящего дома

11 декабря 2025, 07:44

Фото: iStock/Irina Piskova

Житель села Торское Владимир Мединцев рассказал о своей борьбе с огнём, когда украинский беспилотник атаковал его дом. Он пытался потушить пожар, чтобы спасти жену и тещу. Об этом пишет РИА Новости.





«Горит дом, запустил генератор, поливаю, тушу, чтобы спасти семью. БПЛА сбрасывает боеприпасы прямо под ноги. Осколки перебили шланги, ведра превратились в решето. Жена и теща сидят в страхе, не знают, что делать. Или сгорят, или нужно пытаться что-то сделать», – поделился Владимир.