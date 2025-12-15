Пожар вспыхнул в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотников
В Ростову-на-Дону прогремела серия взрывов и начался пожар. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, город атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взрывы начали греметь в западной части Ростова-на-Дону.
Очевидцы утверждают, что слышали звуки мотора в небе, напоминающие двигатель беспилотника. Кроме того, ростовчане рассказали об одном уничтоженном БПЛА, обломки которого рухнули в частном секторе, в результате чего начался пожар.
На место происшествия выехали представители экстренных служб. Официальная информация о последствиях атаки на областной центр не поступала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на столицу.
Читайте также: