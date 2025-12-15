Пожар вспыхнул в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотников

15 декабря 2025, 03:23

SHOT: пожар вспыхнул в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: iStock/Naypong

В Ростову-на-Дону прогремела серия взрывов и начался пожар. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.