Фрагменты сбитых дронов ВСУ обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе
Фрагменты беспилотных летательных аппаратов обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край».
Уточняется, что обломки БПЛА упали в станице Чебургольской, а также в хуторах Протичка и Крижановский. В результате падение беспилотников в нескольких частных домах выбило окна и двери, при этом повреждения получили хозпостройка, навес, гараж и здание склада.
По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. На местах падения обломков в настоящее время работают специальные и экстренные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Славянском районе Краснодарского края два человека пострадало из-за атаки украинских дронов. Пострадавших людей уже доставили в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.
