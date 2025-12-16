В Мариуполе задержали 16-летнего подростка за поджог сотовой вышки
В Донецкой Народной Республике задержали 16-летнего жителя Мариуполя. Подросток поджег вышку сотовой связи по указанию неизвестного лица. Информация поступила от пресс-службы регионального УФСБ России, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, юноша искал подработку и связался с незнакомцем через мессенджер Telegram. В результате выполнения задания он стал фигурантом уголовного дела по статье о террористическом акте. Следователи начали разбираться в обстоятельствах инцидента.
