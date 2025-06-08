Иностранные журналисты приехали к фурам с телами военных ВСУ в Брянской области
Иностранные журналисты прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы с телами солдат ВСУ, передает ТАСС.
На месте работают французские, арабские, итальянские представители СМИ. Также присутствуют журналисты из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Украины не прибыли в назначенное место для передачи тел погибших. По его словам, российская делегация на месте и готова к работе.
До этого Маргарита Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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